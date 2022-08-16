Реклама
Прямой эфир
Общество
Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 23 августа
Мир
Путин заявил о разрушении Западом системы европейской безопасности
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Мир
Путин заявил о соответствии начала спецоперации в Донбассе уставу ООН
Мир
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Мир
Минобороны РФ заявило о нарушении ВСУ Женевской конвенции
Армия
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
Мир
Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня
Общество
В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
Мир
В Запорожье призвали жителей Украины эвакуироваться в освобожденные регионы
Мир
Глава МИД Украины уличил Запад в желании увидеть крах страны
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем
Сюжет:

Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада

0
Фото: Global Look Press/U.S. Marines
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миф о наличии у Запада «супероружия» развеян. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По словам Шойгу, России удается подавлять поставляемое Украине вооружение.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — отметил министр обороны.

Половинчатое лишение: уничтожено уже шесть реактивных систем HIMARS
Как российская разведка находит районы дислокации американских РСЗО

12 августа сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки. В Минобороны также заявили, что были сбиты четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

10 августа в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк в Херсонской области.

За день до этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов РСЗО HIMARS. Также в период с 8 по 9 августа было перехвачено 17 таких снарядов в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня. Прежде установки применялись в Сирии, Афганистане и Ираке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022