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Ракеты ВСУ упали в районе энергоблока Запорожской АЭС

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ снова нанесли удары по территории ЗАЭС, ракеты упали в районе энергоблока № 6
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские боевики снова нанесли удары по территории Запорожской АЭС, ракеты упали в районе энергоблока № 6. Об этом 16 августа сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своем Telegram.

Мирошник уточнил, что обстрел велся с использованием оружия западного производства.

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«Киев целенаправленно ведет обстрелы с целью создать радиационную техногенную катастрофу. Демонстрирует полное пренебрежение последствиями радиационного заражения. Они уверены, что их цели превосходят ценность тысяч человеческих жизней и экологической катастрофы», — заявил посол ЛНР.

15 августа Минобороны РФ сообщило о подготовке со стороны ВСУ масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о прибытии тысячи военнослужащих отдельного полка войск радиационной, химической и биологической защиты. Они снабжены спецкомплектами защитного снаряжения для действий при радиоактивном загрязнении и техсредствами РХБ-разведки и контроля.

Ранее, 12 августа, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ситуация с обстрелами ЗАЭС грозит обернуться «вторым Чернобылем». При этом он выразил недоумение отношением Европы к происходящему.

Накануне член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в район размещения радиоактивных изотопов на ЗАЭС попали три украинских снаряда. Из-за повреждения линий электропередачи начался пожар на поле, при этом радиоактивный фон был в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксировалось.

Кроме того, в этот день Рогов заявлял, что из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС. Он уточнял, что удары по АЭС наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. По ее словам, действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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