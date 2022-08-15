Вооруженные силы Украины готовятся к масштабным провокациям в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 15 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в город Никополь Днепропетровской области прибыли до тысячи военнослужащих отдельного полка войск радиационной, химической и биологической защиты. Они снабжены специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности и техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Как подчеркнул Мизинцев, своими действиями Киев подвергает не только Украину, но и всю Европу реальной угрозе ядерной безопасности. Между тем, продолжил он, киевский режим и Запад обвинят в возможных последствиях провокаций российских военных.

Ранее, 12 августа, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ситуация с обстрелами ЗАЭС грозит обернуться «вторым Чернобылем». При этом он выразил недоумение отношением Европы к происходящему.

Накануне член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в район размещения радиоактивных изотопов на ЗАЭС попали три украинских снаряда. В результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле, при этом радиоактивный фон был в норме, какого-либо загрязнения воздуха не фиксировалось.

Кроме того, в этот день Рогов заявлял, что из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС. Он уточнял, что удары по АЭС наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. По ее словам, действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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