Сенатор Алексей Пушков предупредил Европу о «втором Чернобыле» из-за европейской позиции по обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), о чем он написал в пятницу, 12 августа, в своем Telegram-канале.

«США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — говорится в публикации.

11 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует. Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

Ранее, 11 августа, вооруженные формирования Украины вновь обстреляли ЗАЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В этот же день власти региона сообщили, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на ЗАЭС. Один из них в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. Как уточняется, радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, в свою очередь, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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