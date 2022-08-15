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Четырежды привитый глава компании Pfizer заразился коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Giannis Panagopoulos
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Глава американской фармацевтической компаний Pfizer Альберт Бурла получил положительный тест на COVID-19, о чем 15 августа сообщил в Twitter. До этого он четыре раза привился от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

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Бурла выразил благодарность за то, что получил четыре дозы прививки Pfizer-BioNTech. По его словам, инфекция протекает легко, самочувствие хорошее, отмечает НСН.

Топ-менеджер находится на самоизоляции, он выразил уверенность в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Этот же препарат при лечении COVID-19 использовали врачи президента США Джо Байдена.

9 августа президент США Джо Байден, переболевший в конце июля коронавирусом, снова стал объектом обсуждения, привлекая к себе внимание, постоянным кашлем в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, прошедшей в Белом доме. В ходе мероприятия политик находился в тесном контакте с гостями и жал им руки.

21 июля стало известно, что Байден заболел COVID-19. У политика наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. Отрицательные тесты глава Белого дома сдал только 6 августа.

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