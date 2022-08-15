«Урал» представил прототип беспилотного военного грузовика

На форуме «Армия-2022» впервые представили прототип беспилотного военного грузовика «Урал». У экспериментального образца нет кабины — машину оснастили техническим зрением. Автомобилем можно управлять с помощью пульта дистанционного управления либо установить полностью в автономный режим, сообщает телеканал «Известия». Одно из возможных применений беспилотного «Урала» — перевозка военных грузов на опасных участках. Автомобиль прошел предварительные испытания.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.