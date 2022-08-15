Защита американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом 15 августа сообщила ее адвокат Мария Благоволина.

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — рассказала она «Известиям».

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. Прокурор запрашивал для спортсменки 9,5 года колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. В свою очередь защита просила вынести оправдательный приговор или назначать более мягкое наказание.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину и отметила, что у нее не было умысла совершить преступление.

6 августа пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки. До этого представитель Белого дома сообщила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Американский лидер Джо Байден в этот же день заявил, что надеется на скорейшее возвращение Грайнер домой. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.