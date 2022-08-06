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США заявили о готовности к «экстраординарным» мерам для обмена Грайнер

В Белом доме заявили о готовности к «экстраординарным» методам для освобождения Грайнер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в России в контрабанде наркотиков. Об этом в субботу, 6 августа, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Она напомнила о «существенном» предложении, которое было сделано России. Также Жан-Пьер отметила, что американская администрация намерена продолжить межправительственное обсуждение проблемы заключенных.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сказала представитель Белого дома.

Накануне Карин Жан-Пьер заявила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Американский лидер Джо Байден в этот же день заявил, что надеется на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

Ранее, 4 августа, Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США, Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы помимо Грайнер как можно скорее вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

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