Песков ответил на вопрос о возможности помилования спортсменки Грайнер

Приговоренная к девяти годам колонии в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем комментировать судебные решения. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существует определенная процедура, коей осужденная в соответствии с законом может воспользоваться», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

«Если мы будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то они никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они решили решать вопрос мегафонным методом, они так не решаются. Лавров напоминал, что в Женеве президенты затрагивали тему, там были согласованы механизмы на этот счет, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится публичное обсуждение», — отметил Песков.

Он также добавил, что в Кремле следят за судьбой задержанного во время отдыха в Греции по запросу США по обвинению в отмывании денег Александра Винника, «как за судьбами всех российских граждан».

Ранее в этот день глава МИД РФ сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Накануне Химкинский городской суд приговорил Грайнер, которая привезла с собой из США в РФ картриджи для вейпа с гашишным маслом, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть ее вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом домой как можно скорее.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и отбывающего наказание за шпионаж Пола Уилана.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.