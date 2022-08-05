Белый дом назвал обмен заключенными с Россией приоритетом для США

Обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США. Об этом 5 августа рассказала пресс-секретарь президента страны Карин Жан-Пьер.

«Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули. Освобождение незаконно удерживаемых лиц в России остается приоритетом для президента Джо Байдена», — заявила она на брифинге.

По словам представителя Белого дома, США считают целесообразным продолжать вести переговоры с РФ по обмену заключенными в непубличном формате.

Ранее 5 августа Байден заявил, что надеется на возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

Накануне Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. 7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

15 июня Байден заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы помимо Грайнер вернуть домой осужденного за шпионаж Пола Уилана как можно скорее.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.