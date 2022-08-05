Байден выразил надежду на обмен Грайнер

Президент США Джо Байден 5 августа выразил надежду на обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в России в контрабанде наркотиков, и заявил, что Вашингтон напряженно работает над этим.

«Я надеюсь. Мы напряженно работаем над этим», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Накануне Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале.

У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Байден тогда заверил, что его администрация продолжит работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть домой спортсменку вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом как можно скорее.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Уилана.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей.

5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.