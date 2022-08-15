«Известия» опубликовали кадры боя за Пески
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 14 августа показал кадры, как он предположил, одного из последних боев за Пески Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Это работает танк украинский. С направления Водяного. Мы находимся в Песках сейчас. Небольшой микрорайон двух-трехэтажных домов. Он уже отбит, и бой продолжается за этими домами», — сообщил он.
На запись также попала группа боевиков, которая, по версии военных, старалась их задержать, чтобы войска не «перерезали» националистам дорогу на снабжение в Авдеевку. Однако их местоположение вовремя определили и начали по нему работать.
«Это бойцы «Сомали». Их поддерживает артиллерия. И я думаю, что мы наблюдаем сейчас один из последних боев за Пески», — передает военкор Еремин.
В этот же день появились кадры штурма поселка Пески. На сделанной с коптера записи показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары.
Ранее, 13 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.
До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении республик.
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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