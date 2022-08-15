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«Известия» опубликовали кадры боя за Пески

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 14 августа показал кадры, как он предположил, одного из последних боев за Пески Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Это работает танк украинский. С направления Водяного. Мы находимся в Песках сейчас. Небольшой микрорайон двух-трехэтажных домов. Он уже отбит, и бой продолжается за этими домами», — сообщил он.

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На запись также попала группа боевиков, которая, по версии военных, старалась их задержать, чтобы войска не «перерезали» националистам дорогу на снабжение в Авдеевку. Однако их местоположение вовремя определили и начали по нему работать.

«Это бойцы «Сомали». Их поддерживает артиллерия. И я думаю, что мы наблюдаем сейчас один из последних боев за Пески», — передает военкор Еремин.

В этот же день появились кадры штурма поселка Пески. На сделанной с коптера записи показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары.

Ранее, 13 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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