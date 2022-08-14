Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване

Посольство РФ в Армении выразило соболезнования родным и близким погибших в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу», публикация об этом появилась в Telegram-канале дипмиссии в воскресенье, 14 августа.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днем взрыва на территории торгового центра «Сурмалу», — говорится в публикации.

Также посольство пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности возникшего пожара повышен до третьего номера.

В результате происшествия три человека погибли и еще 61 пострадал. МЧС республики опубликовало список с именами двух погибших и 19 пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу». Днем спасатели также сообщили, что им поступило 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после инцидента.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.