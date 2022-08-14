В Совфеде назвали ксенофобским призыв Латвии запретить выдачу виз россиянам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 14 августа прокомментировал сообщение о том, что президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам.

«В данном случае это санкции против всех граждан России. То есть это явно носит ксенофобский характер», — сказал Цеков в беседе с RT.

По его мнению, подобные решения «оправданы только ненавистью к России и к тем, кто проживает в России».

Вместе с тем сенатор отметил, что Москва найдет рычаги воздействия на Ригу.

«Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть. <…> Я думаю, что Латвия получит очень жесткий ответ. Какой конкретно — решать нашему руководству», — добавил он.

Ранее в этот день стало известно о призыве президента Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне эту тему.

11 августа сейм Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Днем ранее стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.