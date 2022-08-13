Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Мир
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
Мир
Два судна с грузом продовольствия покинули порт Черноморска
Мир
Школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов ВФУ
Мир
В Германии обвинили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер
Мир
ВФУ выпустили девять снарядов по прилегающей к ТЭС Энергодара территории
Мир
ВФУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска
Мир
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ

Основатель Killnet рассказал о полученных при взломе сайта Lockheed Martin данных

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель группы хакеров Killnet рассказал об информации, доступ к которой удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin — производителя реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он рассказал RT в субботу, 13 августа.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — сказал он.

Хакер добавил, что полученные при взломе сайта ценные документы хакеры передадут «нашим спецслужбам». Он напомнил, что в Lockheed Martin взлом, который позволил получить информацию о сотрудниках компании, отрицают.

«Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — отметил основатель Killnet.

Хакерская группировка Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin 10 августа. На следующий день в Telegram они опубликовали данные сотен сотрудников Lockheed Martin. Это подтверждает заявление кибервзломщиков о доступе к системам компании.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022