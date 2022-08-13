Основатель Killnet рассказал о полученных при взломе сайта Lockheed Martin данных

Основатель группы хакеров Killnet рассказал об информации, доступ к которой удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin — производителя реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он рассказал RT в субботу, 13 августа.

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше десяти лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA. Мы получили больше 9 Гб различной информации», — сказал он.

Хакер добавил, что полученные при взломе сайта ценные документы хакеры передадут «нашим спецслужбам». Он напомнил, что в Lockheed Martin взлом, который позволил получить информацию о сотрудниках компании, отрицают.



«Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — отметил основатель Killnet.

Хакерская группировка Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin 10 августа. На следующий день в Telegram они опубликовали данные сотен сотрудников Lockheed Martin. Это подтверждает заявление кибервзломщиков о доступе к системам компании.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.