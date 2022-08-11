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Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Garry Tice
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Российская хакерская группировка Killnet 11 августа опубликовала в Telegram-канале данные сотен сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Это подтверждает заявление кибервзломщиков о доступе к системам компании.

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«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — прокомментировали они публикацию.

На обнародованной таблице видны личные данные работников, среди которых адреса, электронная почта, адрес подразделения, фотография и номер телефона.

Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin 10 августа. В публикации хакеров говорилось, что лучшая в мире система защиты Akamai не сработала в данном случае.

Хакеры отметили, что совершили взлом, так как, по их мнению, Lockheed Martin, занимающаяся в частности производством систем РСЗО HIMARS, помогает террористам на Украине.

1 июля группировка атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

В июне хакеры Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на транзитную блокаду Калининграда литовскими властями.

В мае они распространили документы о поставках Швецией вооружения и летальных боеприпасов на Украину, которые Стокгольм хотел сохранить в секрете.

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