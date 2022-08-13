В Москве пьяный водитель грузовика насмерть сбил женщину

На северо-востоке Москвы 37-летний пьяный водитель грузовика насмерть сбил женщину на электровелосипеде. Его арестовали до 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

«Днем 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушении Правил дорожного движения РФ управлял грузовым автомобилем с прицепом. В результате на ул. Полковая он совершил наезд на женщину, двигавшуюся на электроведосипеде в попутном направлении. Женщина скончалась на месте от полученных травм», — уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства в субботу, 13 августа.

Отмечается, что обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

22 июня в Приморском крае автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил 24-летнюю девушку на дороге, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась.