Пьяный водитель иномарки насмерть сбил девушку в Находке и скрылся

В Находке (Приморский край) автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на дороге, после чего скрылся. Пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 22 июня около дома № 1 по улице Первостроителей. Водитель Toyota Harrier допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части. От полученных многочисленных травм пешеход скончалась на месте.

Автомобилист с места происшествия скрылся. Позже его задержали сотрудники полиции. В результате проведенной проверки в организме водителя был обнаружен алкоголь, пишет ИА PrimaMedia.

По данным Госавтоинспекции, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются, организована проверка.

13 июня на улице Тимуровцев в Тюмени водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на ограждение. Его пассажир был доставлен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, где на следующий день скончался. Как выяснилось, в момент аварии автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.