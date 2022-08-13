Бывший муж Бритни Спирс признан виновным в незаконном проникновении на ее свадьбу

Экс-супруг скандально известной американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер признан виновным в незаконном проникновении и нанесении побоев на ее свадьбе. Об этом сообщил 12 августа портал TMZ.

Издание сообщает, что Александер был приговорен к 128 дням тюрьмы, 64 из которых уже отсидел с момента задержания, поэтому не будет отбывать остаток в соответствии с протоколом.

«Он не стал оспаривать два обвинения — незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах и нанесение побоев. Были сняты два обвинения — в преследовании и вандализме», — говорится в статье.

Там также сообщается, что Александеру было запрещено приближаться к Бритни до 11 августа 2023 года.

Спирс и Александер поженились в 2004 году. Их брак продлился всего 55 часов. Как-то раз мужчина предложил певице «сделать что-нибудь безумное», и они заключили союз в Лас-Вегасе. Причиной развода называют мать звезды Джейми Линн Спирс.

9 июня сообщалось, что свадьба 40-летней певицы чуть не была сорвана появлением первого мужа артистки. Мужчина тайком пробрался на место проведения торжества, ведя прямую трансляцию в соцсетях. Через некоторое время его остановила охрана, которой он заявил, что на свадьбу его пригласила сама Бритни. Однако в списке гостей имя бывшего супруга не обнаружили, а после просьбы покинуть церемонию он начал оказывать сопротивление. В итоге утихомиривать дебошира пришлось полиции.

13 июня актеру были предъявлены обвинения в преследовании и незаконном проникновении в жилище. Суд также запретил ему приближаться к певице в течение трех лет. Тогда судья добавил к делу Александра обвинение в преследовании, вандализме, побоях и установил залог в размере $100 тыс. Также ему придется сдать любое огнестрельное оружие, которым он владеет.