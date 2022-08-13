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Госдеп выразил обеспокоенность приговором суда ДНР иностранным наемникам

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США обеспокоены обвинениями, которые может предъявить Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) трем подданным Великобритании, а также гражданам Швеции и Хорватии, входивших в состав националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других вооруженных формирований Украины. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 12 августа.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии», — говорится в публикации.

1 августа стало известно, что в ДНР суд рассмотрит уголовное дело в отношении вышеупомянутых граждан. Все боевики были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

29 июля также сообщалось, что дела британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готовы к передаче в суд ДНР. Британцам предъявлено обвинение по статье «Наемничество».

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. Отмечалось, что в течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Шон Пиннер и Саадун Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. Подготовку устава она назвала одной из важнейших задач, поскольку на его основании будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных. По ее словам, представители соответствующих органов России уже производят следственные действия на территории республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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