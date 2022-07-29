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Дела еще двух британских наемников готовы к передаче в суд ДНР

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Дела британских наемников Дилана Хили и Эндрю Хилла готово к передаче в суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 июля сообщило Донецкое агентство новостей.

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«Уже вопрос стоял в переводе обвинительного заключения, подготовке и передаче дела в суд. Все следственные действия уже проведены, остаются только технические моменты», — рассказал источник агентства.

Британцам предъявлено обвинение по статье «Наемничество».

1 июля стало известно, что в отношении Хили и Хилла расследуются уголовные дела. Отмечалось, что им инкриминируются те же статьи, что и трем ранее осужденным на смертную казнь британским гражданам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму.

7 июня в Донецке состоялся судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых оказались Пиннер, Аслин и Брагим. Им были выдвинуты обвинения в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР. Адвокаты иностранцев подали апелляцию на приговор суда.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики будут проводить работу по выявлению наличия высокопоставленных наемников среди сдавшихся в плен националистов с «Азовстали».

Тогда же помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что в Северодонецке находятся наемники из США, Великобритании и Польши. Он отметил большое количество наемников из Польши, а также заявил, что американцев, воюющих на стороне Украины, в городе около 30–40 человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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