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Боевиков с «Азовстали» проверяют на наличие высокопоставленных наемников

Пушилин: националистов с «Азовстали» проверяют на наличие высокопоставленных наемников
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) будут проводить работу по выявлению наличия высокопоставленных наемников среди сдавшихся в плен националистов с «Азовстали». Об этом в четверг, 16 июня, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

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«Из того, что могу сказать, — сейчас еще проходят проверки, то есть это не решается в одно касание. Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах», — сказал он.

Пушилин добавил, что официальная информация будет позже.

14 июня источник в силовых структурах рассказал, что военные Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают регулярно находить боевиков «Азова» на комбинате «Азовсталь». После допроса и предъявления им обвинений они будут содержаться в СИЗО наравне с остальными «преступниками, сдавшимися до этого в плен», добавил источник.

В тот же день военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» рассказал, что боевикам радикальной националистической группировки «Азов», по всей видимости, есть ради чего скрываться. По словам эксперта, ожидать их будет такое же наказание, как и тех участников группировки, которые сдались в плен Вооруженным силам Российской Федерации (ВС РФ).

27 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Последними сдались подразделения «Азова» с завода «Азовстали» — это 2439 человек.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, уточнили в оборонном ведомстве.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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