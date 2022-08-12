Politico узнала причину обысков в поместье Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривается следствием в контексте потенциального воспрепятствования правосудию и нарушения Закона о шпионаже, сообщила 12 августа газета Politico, ссылаясь на ордер на обыск в доме 45-го главы Белого дома.

Попавший в распоряжение издания документ показал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает возможную причастность Трампа к нарушению Закона о шпионаже, в связи с чем ранее на этой неделе из его поместья во Флориде были изъяты секретные документы.

Среди них были документы с пометкой «TS / SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной классификации и еще один пакет с пометкой «Информация о президенте Франции». Осуждение по данным статьям в соответствии с законом может привести к тюремному заключению или штрафам, пишет газета.

«Действия ФБР были не просто беспрецедентными, но и ненужными — и теперь они распространяют ложь и инсинуации, пытаясь объяснить использование правительством оружия против своего основного политического оппонента. Это возмутительно», — заявил после обысков пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Немедленно опубликуйте документы!» Однако в Politico считают, что бумаги представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности для того, чтобы их обнародовать. Трамп настаивает, что данные были рассекречены и никакой секретной ценности не представляют.

Согласно данным телеканала Fox News, мировой судья США Брюс Рейнхарт подписал ордер 5 августа, предоставив ФБР полномочия на проведение обыска «не позднее 19 августа 2022 года» и «в дневное время с 6:00 утра до 10:00 вечера».

«Места, подлежащие обыску, включают «Офис 45», все складские помещения и все другие комнаты или области в помещениях, используемых или доступных для использования Трампом и его сотрудниками и в которых могут храниться ящики или документы, включая все строения или здания в поместье», — сказано в ордере.

Судья не давал полномочий агентам обыскивать занятые членами Мар-а-Лаго или не используемые Трампом и его персоналом помещения. Ордер позволял изъятие «всех физических документов и записей, представляющих собой доказательства, контрабанду, следы преступлений или другие предметы, которыми незаконно владели», включая документы с классификационными пометками и президентские записи, созданные в период с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, уточнил телеканал.

Ранее в этот день The Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье экс-президента страны Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Всего из поместья было вывезено порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

11 августа Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.