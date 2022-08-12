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Женщина родила ребенка на горе Эльбрус на высоте почти 4 тыс. м

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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На станции канатной дороги Гара-Баши на горе Эльбрус на высоте 3800 м в пятницу, 12 августа, туристка родила ребенка, передает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

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«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что туристка с новорожденным были доставлены на поляну Азау под наблюдением спасателей и переданы скорой помощи. В МЧС также подчеркнули, что с подобным столкнулись впервые.

19 июля омские медики экстренно приняли роды у 42-летней женщины, не знавшей о своей беременности. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, изначально женщина поступила в больницу с сильными болями в животе, медики поставили диагноз «почечная колика». Однако неожиданно для всех, включая и пациентку, начались роды.

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