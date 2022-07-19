Омские врачи приняли роды у не знавшей о своей беременности женщины

Омские врачи экстренно приняли роды у 42-летней женщины, не знавшей о своей беременности. Как сообщили журналистам 19 июля в пресс-службе минздрава Омской области, изначально женщина поступила в больницу с сильными болями в животе, медики поставили диагноз «почечная колика». Однако неожиданно для всех, включая и пациентку, начались роды.

«Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью», — рассказали в пресс-службе минздрава.

Объемного живота у женщины не было. Кроме того, все симптомы и жалобы, с которыми она поступила, действительно напоминали почечную колику. Когда уже пациентку осмотрели и сделали УЗИ, то стало понятно, что она беременна.

В минздраве рассказали, что проблем со здоровьем у жительницы Омска за последние девять месяцев не было. О своей беременности она не догадывалась, списывая отсутствие регулярного менструального цикла на возраст. Девочка стала третьим ребенком женщины.

В настоящее время роженица находится в отделении гинекологии под присмотром врачей, скоро ее выпишут. Роды прошли без осложнений.

5 июля сотрудники московского метро приняли роды на станции «Марксистская». У пассажирки подземки внезапно начались схватки прямо в вагоне поезда. Дежурная по станции и ее коллеги отреагировали оперативно. Они вызвали «скорую» и оградили роженицу. У женщины родилась девочка. «Скорая» приехала, когда ребенок уже появился на свет. С рождением дочери маму поздравил заммэра Москвы Максим Ликсутов.