Эксперт спрогнозировал действия российских ритейлеров при дефиците техники

Заместить выпадающие из российского рынка бренды невозможно — скорее, будут открываться новые каналы параллельного импорта, но не только из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теоретически, с этим могут помочь страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Турция. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в пятницу, 12 августа.

«В любом случае, российские продавцы найдут выход из ситуации», — сказал он.

Ранее в этот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных изданием дистрибуторов и ритейлеров писал, что поставщики электроники (планшетов, смартфонов, компьютеров) опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать партнерам из РФ в отгрузках техники по схеме параллельного импорта из-за дефицита. Отмечается, что сейчас продавцы альянса отгружают в Россию по параллельному импорту излишки.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил изданию, что сейчас в ЕАЭС не осталось свободных запасов, которые можно отправить в Россию. Кроме того, посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в надежде, что российская сторона «купит все, что угодно».

«Вряд ли фанаты техники Apple резко начнут переходить на Xiaomi или другие китайские бренды — это и другая операционная система, и инфраструктура экосистемы, и в принципе то, от чего они отвыкли и к чему возвращаться без необходимости не захотят. Поэтому заместить выпадающие бренды будет просто невозможно», — считает Николай Вавилов.

По его словам, маловероятно, что у компаний, которые продают товары в Россию, есть ограничения по дополнительным закупкам у правообладателей. Также крайне маловероятно, что правообладатели заинтересуются бухгалтерией покупателя и цепочкой его продаж — иначе это будет похоже на то, как менеджер магазина-ритейлера будет спрашивать, для чего покупателю телефон, отметил эксперт. Специалист призвал не раздувать панику там, где ее нет.

«Бытовую технику будут пытаться заместить китайскими брендами, но здесь хватает и российских производителей», — добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство должно определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав.

В мае Минпромторг утвердил перечень из товарных категорий для параллельного импорта. Там сообщали, что список будут пересматривать раз в квартал на основании мониторинга товаров. Это временная мера, вызванная необходимостью стабилизировать внутренний рынок.

В середине июля правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. Незадолго до этого Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в этот перечень. В августе в список добавили ряд брендов парфюмерии и косметики.