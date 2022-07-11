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Продукция Siemens и BMW добавлена в перечень параллельного импорта

Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в перечень параллельного импорта
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Settnik
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Министерство промышленности и торговли РФ добавило продукцию Siemens, BMW и Lego в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом ведомство сообщило 11 июля.

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«Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», — заявил Минпромторг ТАСС.

В комментарии «Известиям» ведомство также раскрыло объем параллельного импорта за май. По итогам анализа таможенных деклараций, на территорию России было завезено более 130 тыс. товарных позиций общей стоимостью более $1,8 млрд.

Среди ввозимых товаров оказались лодки, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс, и большое количество других товарных позиций.

«Эти данные также позволяют сделать вывод, что механизм параллельного импорта начал успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка», — сообщил Минпромторг.

В ведомстве отметили, что изменения в перечне носят точечный характер. В него могут как включаться новые бренды, так и исключаться те, которые возобновили поставки в Россию.

7 июля в Минпромторге заявили, что параллельный импорт ноутбуков продолжается. В ведомстве отметили, что не видят на сегодняшний день критичности в удовлетворении спроса на эти устройства в рознице.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной».

В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Там отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В Роспотребнадзоре заявили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав.

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