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В Минпроме заверили в продолжении поставок ноутбуков через параллельный импорт

В Минпромторге заверили в продолжении поставок ноутбуков с Windows через параллельный импорт
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Минпромторг России не поступало информации об отсутствии параллельного импорта ноутбуков на системе Windows. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства в четверг, 7 июля.

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«Торговые сети продолжают поставлять ноутбуки, в том числе на Windows, по параллельному импорту поставляются ноутбуки таких брендов, как Apple, Huawei, MSI и другие», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим в ведомстве не видят на сегодняшний день критичности в удовлетворении спроса на такие устройства в рознице. Системообразующие организации промышленности и торговли, в том числе торговые сети, уже получают льготные кредиты в российских банках, добавили в Минпромторге.

Также запущена программа льготного кредитования организаций на покупку приоритетной для импорта продукции.

Ранее в этот же день сотрудник одного из дистрибуторов заявил «Известиям», что продавцам электроники и их посредникам пока не удалось наладить параллельный импорт в РФ ноутбуков ведущих мировых брендов за исключением Apple. Отмечалось, что продажи MacBook более предсказуемы — моделей мало, у них есть стабильная лояльная покупательская аудитория. Для других ноутбуков, представленных в разных ценовых категориях, спрогнозировать спрос очень сложно.

Однако генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что в ближайшее время начнется параллельный импорт ноутбуков с Windows. Запасы на складах ритейлеров не вечны, а спрос на ноутбуки возникнет в конце лета – начале осени в период подготовки к учебе школьников и студентов, добавил специалист.

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