МИД РФ возложил на Токио ответственность за деградацию отношений двух стран

Вся полнота ответственности за деградацию отношений Москвы и Токио лежит на администрации премьера Японии Фумио Кисиды. Об этом 12 августа заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев на круглом столе в Совете Федерации.

«Вся полнота ответственности за нынешнюю деградацию в двусторонних связях лежит на администрации Кисиды, которая взяла откровенно русофобский курс в русле безоглядной солидаризации с Вашингтоном», — отметил дипломат.

10 августа правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Эта процедура считается традиционной при кадровых правительственных перестановках. Ранее Кисида сообщил о намерении провести кадровые перестановки в правительстве и руководстве правящей партии.

29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытка протеста Токио против проведения российских военных учений на Курилах является неуместной. По информации Минобороны РФ, стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября.

Узнав о планах России, власти Японии 27 июля направили Москве через дипломатические каналы представление с призывом исключить из зоны проведения планируемых учений ВС РФ Курильские острова. Там указали, что это противоречит позиции страны по территориальному вопросу.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.