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Захарова назвала неуместной критику Токио военных учений РФ на Курилах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Попытка протеста японских властей против проведения российских военных учений на Курилах является неуместной. Об этом в пятницу, 29 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вынуждены вновь напомнить прописную истину — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

По информации Минобороны РФ, стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября. В это время будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в восточном регионе.

Также к данным маневрам будет привлечена часть сил Воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств. Действия пройдут на полигонах Восточного военного округа.

Узнав о планах России, власти Японии 27 июля направили Москве через дипломатические каналы представление с призывом исключить из зоны проведения планируемых учений ВС РФ Курильские острова. Там указали, что это противоречит позиции страны по территориальному вопросу.

В свою очередь, посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что протесты Японии относительно проведения российских учений являются бессмысленными и беспочвенными. Дипломат заверил, что Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, так как они не направлены против других стран.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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