Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил

Протесты Японии относительно проведения российских учений «Восток-2022» в южной части Курильских островов являются бессмысленными и беспочвенными. Они не повлияют на планы России, заявил 29 июля посол РФ в Токио Михаил Галузин.

«У нас есть все основания думать о необходимости укрепления оборонного потенциала в районе Курильских островов и в целом на дальневосточном направлении. Соответственно, это и делается, в том числе путем проведения таких мероприятий. Обращения японской стороны, демарш японской стороны был нами отклонен, как безосновательный и бессмысленный», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат заверил, что Японии не стоит беспокоиться из-за военных учений России в южной части Курил, так как они не направлены против других стран

По информации Минобороны РФ, стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября. В это время будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.

Также к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств. Действия пройдут на полигонах Восточного военного округа.

Узнав о планах России, власти Японии 27 июля направили Москве через дипломатические каналы представление с призывом исключить из зоны проведения планируемых учений ВС РФ Курильские острова. Там указали, что это противоречит позиции страны по территориальному вопросу.