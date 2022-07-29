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Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил

Посол в Токио Галузин назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко
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Протесты Японии относительно проведения российских учений «Восток-2022» в южной части Курильских островов являются бессмысленными и беспочвенными. Они не повлияют на планы России, заявил 29 июля посол РФ в Токио Михаил Галузин.

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«У нас есть все основания думать о необходимости укрепления оборонного потенциала в районе Курильских островов и в целом на дальневосточном направлении. Соответственно, это и делается, в том числе путем проведения таких мероприятий. Обращения японской стороны, демарш японской стороны был нами отклонен, как безосновательный и бессмысленный», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

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По информации Минобороны РФ, стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдет с 30 августа по 5 сентября. В это время будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе.

Также к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств. Действия пройдут на полигонах Восточного военного округа.

Узнав о планах России, власти Японии 27 июля направили Москве через дипломатические каналы представление с призывом исключить из зоны проведения планируемых учений ВС РФ Курильские острова. Там указали, что это противоречит позиции страны по территориальному вопросу.

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