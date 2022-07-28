Токио направил Москве призыв исключить Курилы из зоны учений ВС РФ

Власти Японии в среду, 27 июля, направили через дипломатические каналы представление России с призывом исключить из зоны проведения планируемых учений ВС РФ Курильские острова.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий (так Токио называет Курильские острова. — Ред.), противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — такое заявление сделал заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки в ходе пресс-конференции.

22 июля в ежегодном докладе министра обороны страны Нобуо Киси — «Белой книге» прозвучали слова обеспокоенности ростом числа вооружений РФ на южных островах Курильской гряды.

Так, в докладе упоминаются совместные российско-китайские учения, в частности патрулирование примыкающих к территориальной границе Японии регионов.

Ранее, 12 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Япония сбросила все маски, которые «носила 20 лет, доказывая, что заинтересована в мирном договоре с Россией, налаживании всех видов контактов». Японцы не считают Россию дружественной страной, переводя РФ в категорию враждебных государств, добавил он.

Япония с началом спецоперации по защите Донбасса присоединилась к западным санкциям против РФ, а также в открытую обозначила свои притязания на Курильские острова.

В ответ Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору. Также сообщалось, что российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.