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В Совфеде заявили о демонстрации Японией истинного отношения к России

Сенатор Джабаров: Япония сбросила все маски и показала свое истинное отношение к России
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Япония сбросила все маски и продемонстрировала свое истинное отношение к России. Об этом во вторник, 12 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио намерен побудить государства G20, которые в настоящее время занимают нейтральную позицию в отношении РФ, присоединиться к антироссийским санкциям.

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«Япония наконец сбросила все маски, которые носила последние 20 лет, доказывая, что заинтересована в мирном договоре с Россией, налаживании всех видов контактов — экономических, политических, культурных. В общем показала свое истинное отношение к нашей стране, а оно крайне негативное и по сути идет в фарватере русофобской политики США. Да, это наш ближайший сосед, но сосед откровенно враждебный», — указал сенатор.

По словам Джабарова, амбиции Токио и такое отношение к Москве говорят о том, что японцы не считают Россию дружественной страной, переводя РФ в категорию враждебных государств.

10 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» указал на то, что Япония уже «попала в паутину» собственных санкций, введенных против РФ.

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественная политика японской стороны по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора между странами.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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