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В Японии обеспокоились военной активностью России на Дальнем Востоке

Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности РФ на Дальнем Востоке
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на южных островах Курильской гряды. Об этом 22 июля говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны — «Белой книге».

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«Наблюдается рост военной активности Вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — сообщается в документе.

Так, в докладе упоминаются совместные российско-китайские учения, в частности, патрулирование примыкающих к территориальной границе Японии регионов.

Также указывается на размещение береговых ракетных комплексов «Бастион» и проведение учений в Охотском море.

Ранее, 12 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Япония сбросила все маски, которые «носила 20 лет, доказывая, что заинтересована в мирном договоре с Россией, налаживании всех видов контактов». Японцы не считают Россию дружественной страной, переводя РФ в категорию враждебных государств, добавил он.

Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору 21 марта. Также сообщалось, что российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

Ранее, 24 мая, авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщиков Хун-6к Военно-воздушных сил Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Оно длилось 13 часов. В российском оборонном ведомстве рассказали, что в ходе выполнения задач самолеты действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. При этом российских ракетоносцев на отдельных этапах маршрута сопровождали самолеты Южной Кореи и Японии.

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