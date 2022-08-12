За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов

В шорт-лист претендентов на право проведения «Евровидения–2023» попали семь городов Великобритании. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщается в Twitter-аккаунте музыкального конкурса.

Речь идет о Ливерпуле, Манчестере, Ньюкасле и Шеффилде, Лидсе, а также Бирмингеме, который уже принимал конкурс в 1998 году и Глазго, где проходило танцевальное «Евровидение–2008».

Всего интерес к проведению конкурса выразили 20 городов по всей стране. Города — претенденты на проведение конкурса должны были доказать, что могут принять международное соревнование. Так, в прошлом году важным критерием для отбора была возможность города предоставить площадку на 10 тыс. зрителей в разумной доступности от аэропорта и отеля, где расположатся гости.

Где именно пройдет конкурс, будет решено в ближайшие месяцы.

Ранее, 25 июля, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Великобритании вместо Украины из соображений безопасности. Трансляцию на 67-м конкурсе «Евровидения» проведет британская телерадиовещательная компания Би-би-си. Отмечается, что Украина как страна, победившая в 2022 году, сразу пройдет в финал конкурса.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Несмотря на то, что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

Однако 23 июня EBU лишил Украину возможности провести мероприятие на своей территории. В организации отметили, что на данный момент власти страны не могут гарантировать безопасность всех участников конкурса, включая зрителей из разных стран мира.