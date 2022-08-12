«АвтоВАЗ» потратит на перенос производства Vesta в Тольятти миллиард рублей

Инвестиции в перенос производства модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор предприятия Максим Соколов.

«Источники заложены в инвестиционной программе «АвтоВАЗа», несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 млрд рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года»,— сообщил он телеканалу «Россия-24».

Выпуск модели запланирован на весну 2023 года. На ижевском заводе продолжится выпуск комплектующих для Vesta, также там планируется развернуть производство электроверсии Lada Largus.

11 августа «Автостат» сообщил, что самой распространенной маркой легковых автомобилей в России является Lada, на долю которой приходится почти 30% от общего количества машин. На середину 2022 года в РФ насчитывалось 13,37 млн таких автомобилей.