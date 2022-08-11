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Самой распространенной маркой легковых автомобилей в России стала Lada

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Самой распространенной маркой легковых автомобилей в России остается отечественная Lada, на долю которой приходится почти 30% от общего количества машин. На середину 2022 года в РФ насчитывалось 13,37 млн таких автомобилей. Об этом 11 августа сообщило агентство «Автостат».

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С большим отставанием от Lada следует японская Toyota (4,16 млн шт.). Доля машин этой марки в легковом автопарке составляет 9,2%.

Далее с показателями 2,57 млн и 2,56 млн единиц соответственно следуют корейские марки Hyundai и Kia.

Практически одинаковые показатели имеют еще два бренда: японский Nissan (2,23 млн шт.) и французский Renault (2,22 млн шт.).

По данным специалистов, в топ-10 марок по объемам легкового парка также вошли Volkswagen (1,81 млн шт.), Chevrolet (1,69 млн шт.), Ford (1,34 млн шт.), Mitsubishi (1,25 млн шт.).

В рейтинг вошла и чешская Skoda (1,08 млн шт.), которой тоже удалось преодолеть рубеж в миллион зарегистрированных машин в России.

Что касается оставшихся брендов, то таковых в российском автопарке больше сотни, но их результаты составляют менее 1 млн экземпляров, а доли находятся ниже отметки в 2%.

По оценке экспертов, в России числится 45,42 млн легковых автомобилей. Это составляет более 84% от общего числа российской автомобильной техники (53,84 млн шт.).

10 августа «Автостат» сообщил, что в России дилеров китайских автобрендов в 1,5 раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. В середине июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей и LCV китайских марок. Общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, оказалось 541.

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