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Власти Херсонской области рассказали о выходе из «сумрака украинской пропаганды»

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Население Херсонской области постепенно избавляется от «сумрака украинской пропаганды». Люди видят, что о них заботятся лучше, чем при киевском режиме, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в пятницу, 12 августа.

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«Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой (националистической, украинской — Ред.) пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?» — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Губарева добавила, что люди стали переходить на сторону местной власти по объективным и историческим причинам, тогда как официальный Киев предлагает альтернативой ракеты, фильтрацию и нищету.

«Добавлю, что в самом Херсоне можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно», — отметила она.

29 июня замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

21 июня он сообщал, что референдум по вхождению региона в состав России планируется провести этой осенью. Вместе с тем он указал на то, что в Херсонской области также налаживается социально-экономическое благополучие, запускаются различные предприятия, банковская система. Кроме того, зарплаты, социальные пособия и пенсии уже выплачиваются в рублях.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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