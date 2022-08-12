Реклама
Прямой эфир
Мир
Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию
Мир
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС
Культура
Фильм «Флэш» оказался под угрозой срыва из-за проблем с исполнителем главной роли
Мир
Китай призвал к переговорам по ситуации с Запорожской АЭС
Мир
США заявили о нежелании навредить российскому народу визовыми санкциями
Мир
США поддержали выход Латвии и Эстонии из формата сотрудничества с КНР
Мир
Госдеп заявил о приверженности США выполнению СНВ-3 с Россией
Мир
Сын Нэнси Пелоси оказался инвестором крупной китайской компании
Мир
Власти Швеции экстрадируют в Турцию подозреваемого в мошенничестве
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве
Спорт
Боксер Гассиев поделился ожиданиями от реванша Усика и Джошуа
Мир
Германия запланировала провести конференцию по восстановлению Украины
Сюжет:

Небензя: ответственность в случае катастрофы на Запорожской АЭС ляжет на Запад

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вооруженными формированиями Украины (ВФУ) западные спонсоры понесут ответственность. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта в четверг, 11 августа.

«Если атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) продолжатся, она (ядерная катастрофа — Ред.) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик — Ред.), приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — отметил постпред РФ в ходе выступления.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Дипломат напомнил о том, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской АЭС, то это объект гражданской инфраструктуры, который был взят российскими силами под охрану для обеспечения безопасности и отражения атак националистов.

11 августа заместитель государственного секретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс выступила с заявлением, что визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомной электростанции не может откладываться и должен состояться в самое ближайшее время. Она также добавила, что США поддерживают идею создания вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

Артиллерия ВФУ 11 августа обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения, сообщили в российском Министерстве обороны. Там уточнили, что избежать катастрофы удалось благодаря своевременным действиям подразделения ВС РФ, защищающим работу предприятия.

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022