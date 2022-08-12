Реклама
Прямой эфир
Мир
Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию
Мир
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС
Культура
Фильм «Флэш» оказался под угрозой срыва из-за проблем с исполнителем главной роли
Мир
Китай призвал к переговорам по ситуации с Запорожской АЭС
Мир
США заявили о нежелании навредить российскому народу визовыми санкциями
Мир
США поддержали выход Латвии и Эстонии из формата сотрудничества с КНР
Мир
Госдеп заявил о приверженности США выполнению СНВ-3 с Россией
Мир
Сын Нэнси Пелоси оказался инвестором крупной китайской компании
Мир
Власти Швеции экстрадируют в Турцию подозреваемого в мошенничестве
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве
Спорт
Боксер Гассиев поделился ожиданиями от реванша Усика и Джошуа
Мир
Германия запланировала провести конференцию по восстановлению Украины
Сюжет:

Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС

0
Фото: TASS/EPA/CHRISTIAN BRUNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомной электростанции (ЗАЭС) не может откладываться и должен состояться в самое ближайшее время. С таким заявлением 11 августа выступила заместитель государственного секретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

«Этот визит не может более откладываться», — высказалась Дженкинс во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) которое транслировалось на официальном сайте организации.

Она также добавила, что США поддерживают идею создания вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

На том же заседании глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «не видит немедленной угрозы» для ЗАЭС. Вместе с тем он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, а потому агентство призывает «незамедлительно» предоставить своим сотрудникам доступ к электростанции и организовать зону безопасности вокруг нее.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022