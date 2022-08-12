Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС

Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомной электростанции (ЗАЭС) не может откладываться и должен состояться в самое ближайшее время. С таким заявлением 11 августа выступила заместитель государственного секретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

«Этот визит не может более откладываться», — высказалась Дженкинс во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) которое транслировалось на официальном сайте организации.

Она также добавила, что США поддерживают идею создания вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

На том же заседании глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «не видит немедленной угрозы» для ЗАЭС. Вместе с тем он отметил, что ситуация может измениться в любой момент, а потому агентство призывает «незамедлительно» предоставить своим сотрудникам доступ к электростанции и организовать зону безопасности вокруг нее.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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