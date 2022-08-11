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Сын Нэнси Пелоси оказался инвестором крупной китайской компании

The Daily Mail: Пол Пелоси оказался инвестором крупной китайской компании
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Пол Пелоси-младший, сын спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, который тайно присоединился к ней во время ее скандального визита на Тайвань, оказался вторым по величине инвестором в китайскую компанию, которая оценивается в $22 млн. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail в опубликованном 11 августа расследовании.

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Так, ранее он находился в совете директоров телекоммуникационной компании Borqs Technologies, где впоследствии был награжден 700 тыс. акций за свою деятельность. Изначально он был пятым в списке инвесторов, однако после продажи долей остальными занял второе место.

The Daily Mail обратил на это внимание по причине того, что тесные связи сына с китайской корпорацией могут поставить в неудобное положение Нэнси Пелоси, которая в настоящий момент проводит кампанию по «сдерживанию агрессии правительства КНР за рубежом и его влияния на США».

В таблоиде также обратили внимание на тот факт, что в списке официальной делегации Пелоси имя ее сына не фигурировало.

10 августа бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) заявила, что визит Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия. Тогда же посол Китая в России Чжан Ханьхуэй указал на невозможность со стороны Пекина допустить ситуацию, при которой вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладают «законы джунглей».

7 августа обозреватель The Telegraph Роджер Бутль выразил мнение, что вооруженный конфликт между Китаем и США из-за тайваньского вопроса приведет к «экономическому и военному кошмару» для всей планеты. Журналист полагает, что если Пекину удастся блокировать остров, его экономика прекратит нормально функционировать. На фоне уже существующих проблем, накопившихся из-за пандемии и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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