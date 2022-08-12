Москвичам пообещали «очень хорошую» погоду на предстоящих выходных

В выходные дни погода в Москве и области будет очень хорошей для данного времени года, температура воздуха будет достигать +28...+30 градусов. Об этом «Известиям» 12 августа рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, в субботу в Москве температура составит +26...+28 градусов, минимальные показатели будут на уровне +14...+16 градусов. По области столбики термометров в субботу днем будут в пределах +23...+28 градусов.



«Такая температура относится к категории «жаркая погода». При переменной облачности в течение всех суток осадков ни в области, ни в самой столице не ожидается. В воскресенье ночная температура будет еще выше. В Москве 15...+17 градусов, а в области 12...+17. Дневная температура в Москве +28...+30, по области +25...+30. То есть средняя температура воздуха будет выше климатической нормы, примерно, на 3–5 градусов», — отметила Позднякова.

По ее словам, в воскресенье на юге Московской области не исключен небольшой, кратковременный дождь.

«Это действительно из разряда «несколько капель». Поэтому те осадки, которые могут наблюдаться во второй половине дня в воскресенье, не испортят прекрасного летнего отдыха. И в последующие дни жаркая погода без осадков сохранится. Ночи станут еще теплее на пару градусов, и дневная температура может достигать отметки +30...32 градусов», — добавила специалист.

10 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и европейской части России к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы. Ожидается, что уже в пятницу потеплеет до +26...+28 градусов. А в субботу и в воскресенье температура воздуха прогреется до 30 градусов. Осадков, по словам синоптика, ждать в ближайшее время также не стоит — будет малооблачно и жарко.