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Зеленский попросил дать Украине финансовую помощь без бюрократических блокировок

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа заявил, что стране нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.

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«Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему. <...> Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — сказал он на конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

Зеленский также добавил, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке «оружием и снарядами». Украинский президент подчеркнул, что на данный момент ежемесячный дефицит бюджета страны составляет примерно $5 млрд.

Ранее, 5 августа, Зеленский заявил, что Евросоюз может искусственно блокировать передачу Киеву €8 млрд финансовой помощи. Украинский лидер назвал сложившуюся ситуацию «либо преступлением, либо ошибкой». Тем не менее, назвать конкретную страну, ответственную за задержку, он отказался и выразил надежду на то, что в скором времени проблему с финансированием удастся решить.

2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от ЕС, общий объем составил €1 млрд. Отмечается, что денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд государственного бюджета.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

В свою очередь заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква указал на то, что дополнительная финансовая поддержка блокируется правительством Германии.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Глава ЕК тогда отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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