Зеленский обвинил ЕС в задержке €8 млрд помощи для Украины

Евросоюз (ЕС) может искусственно блокировать передачу Киеву €8 млрд финансовой помощи. Об этом в четверг, 4 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», — сказал он в очередном видеообращении.

Украинский лидер назвал сложившуюся ситуацию «либо преступлением, либо ошибкой». Тем не менее, назвать конкретную страну, ответственную за задержку, он отказался и выразил надежду на то, что в скором времени проблему с финансированием удастся решить.

Ранее, 2 августа, Киев получил второй транш финансовой помощи от Евросоюза (ЕС), общий объем которой составил €1 млрд. Отмечается, что денежные средства будут направлены на финансирование первых нужд государственного бюджета.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

В свою очередь, заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква указал на то, что дополнительная финансовая поддержка блокируется правительством Германии.

25 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине льготный кредит в размере €1,59 млрд. Глава ЕК тогда отметила, что €1 млрд будет выдан немедленно, а оставшаяся часть денежных средств будет переведена позднее.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже было одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

Еще 12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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