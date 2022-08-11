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В Еврокомиссии указали на обязанность стран ЕС выдавать визы ряду категорий граждан

Еврокомиссия: в Евросоюзе должны выдавать визы членам семьи граждан ЕС, журналистам, гумработникам
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Евросоюзе обязаны выдавать визы членам семьи граждан ЕС, журналистам, гумработникам. Об этом представитель Еврокомиссии сообщил на пресс-конференции 11 августа.

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«Страны Евросоюза должны соблюдать международные обязательства, обеспечивая выдачу виз категории людей, включающей членов семей, журналистов, гуманитарных работников, резидентов», — сказал он.

Ранее в этот день парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам РФ и заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их». В тот же день в Берлине сообщили, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам было внесено на обсуждение в Евросоюз.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге 11 августа назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе такой запрет на выдачу документа.

Кроме того, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов уточнил, что в настоящее время преждевременно говорить о том, что такой вопрос находится в центре дискуссий в ЕС.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны, но предусматривается ряд исключений.

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