Венгерский OTP Bank задумался об уходе из России

Венгерский OTP Bank, который контролирует российский ОТП Банк, входящий в топ-50, сообщил 11 августа о возможной продаже дочерней структуры. Информация появилась в финансовом отчете кредитной организации по МСФО за первое полугодие 2022 года.



«Менеджмент OTP руководствуется принципом «непрерывности деятельности», однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты, которые существенно не снизят акционерную стоимость [актива] и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчетности.

Как следует из отчетности OTP Bank, во II квартале организация столкнулась с повышением группового риска по российским и украинским активам. Доля этих дочерних организаций достигла 8% консолидированных активов группы против 6% на 31 марта. Объем внутригруппового финансирования в отношении украинской структуры увеличился на 9,2%, до €207,2 млн, а в отношении российской — на 54,5%, до €212,2 млн. При негативном сценарии деконсолидации, то есть потери актива в России и его списания с баланса, давление на капитал первого уровня группы составит 128 базисных пунктов, указывается в отчетности.

17 мая стало известно, что чешская группа PPF продаст российский банк «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию в ответ на спецоперацию на Украине. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России.



11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос».

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов — физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке говорили «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Москва объявила спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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