Глава украинского министерства обороны Алексей Резников уточнил свое заявление о том, что Украину защищают более миллиона человек. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает издание «Страна».

«В это число входят не только солдаты, но и врачи, связисты и киберспециалисты, пограничники, нацпол и спецподразделения. При этом Резников заявил, что на составную часть корпуса воюют 111–115 батальонно-тактических групп, это примерно 137 тыс. военных», — говорится в Telegram-канале издания.

Министр также оценил численность российской группировки. По его словам, она превосходит украинскую в 10–15 раз по числу орудий, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня и снарядов.

Ранее, 8 июля, Резников заявил, что оборону и безопасность страны обеспечивают более одного миллиона военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что до 700 тыс. человек составляют мобилизованные граждане, до 100 тыс. человек служат в Национальной полиции, до 90 тыс. — в Национальной гвардии, еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

В то же время он отметил, что ряды ВСУ несут большие потери, а вооружение истощено.

До этого, в июне, он признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

По оценке заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина по состоянию на начало августа, реальное количество потерь украинских военных в Донбассе может существенно отличаться от той цифры, которую называет Киев. По его расчетам, эта цифра может достигать более 193 тыс. человек.

Как рассказали в августе в Минобороны РФ, из-за высоких потерь киевский режим сталкивается с рядом проблем. В ведомстве отметили, что окопы на передовой занимает преимущественно слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная, в то время как опытные и хорошо подготовленные части держатся на второй или третьей линиях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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