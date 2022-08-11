Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Экономика
В Венгрии подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна
Сюжет:

Резников уточнил свои слова про миллион защитников Украины

Глава минобороны Резников уточнил свои слова про миллион защитников Украины
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников уточнил свое заявление о том, что Украину защищают более миллиона человек. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает издание «Страна».

Дуэли на батареях: как армия РФ минимизирует свои потери в Донбассе
Наиболее интенсивные бои и поединки артиллерии идут в районе Северодонецка, Лисичанска и Бахмута

«В это число входят не только солдаты, но и врачи, связисты и киберспециалисты, пограничники, нацпол и спецподразделения. При этом Резников заявил, что на составную часть корпуса воюют 111–115 батальонно-тактических групп, это примерно 137 тыс. военных», — говорится в Telegram-канале издания.

Министр также оценил численность российской группировки. По его словам, она превосходит украинскую в 10–15 раз по числу орудий, танков, самолетов, артиллерии, ракет, систем залпового огня и снарядов.

Ранее, 8 июля, Резников заявил, что оборону и безопасность страны обеспечивают более одного миллиона военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что до 700 тыс. человек составляют мобилизованные граждане, до 100 тыс. человек служат в Национальной полиции, до 90 тыс. — в Национальной гвардии, еще до 60 тыс. человек — это пограничники.

В то же время он отметил, что ряды ВСУ несут большие потери, а вооружение истощено.

До этого, в июне, он признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

По оценке заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина по состоянию на начало августа, реальное количество потерь украинских военных в Донбассе может существенно отличаться от той цифры, которую называет Киев. По его расчетам, эта цифра может достигать более 193 тыс. человек.

Как рассказали в августе в Минобороны РФ, из-за высоких потерь киевский режим сталкивается с рядом проблем. В ведомстве отметили, что окопы на передовой занимает преимущественно слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная, в то время как опытные и хорошо подготовленные части держатся на второй или третьей линиях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022