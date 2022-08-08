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Эксперт рассказал об украинском конвейере «пушечного мяса»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Минобороны РФ рассказали о проблемах, которые испытывает киевский режим из-за высоких потерь.

На передовую отправляют мобилизованных граждан, не завершивших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области, а также находящихся на реабилитации в госпиталях раненых, не дожидаясь завершения ими полного курса лечения. По этой же причине военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной, 61-й пехотно-егерской и 35-й бригады морской пехоты самовольно оставили позиции, отказавшись выполнять приказы командования.

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«Киевские власти наладили настоящий конвейер «пушечного мяса», — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Окопы на передовой занимает слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная. Их задача даже не воевать, а просто обозначать позиции и заставлять расходовать на себя снаряды. Особенно это заметно на Донбасской дуге, где опытные и хорошо подготовленные части держатся во второй или третьей линии. Конечно, там их тоже настигают ракетные удары по местам временной дислокации, но обычные мобилизованные на первой линии окопов страдают от непрекращающихся артиллерийских и авиационных ударов гораздо сильнее».

В Киеве это никого особо не заботит: перемалывается пехота, которую легко восполнить, просто нагнав еще тех, кого нахватали на улицах, добавил эксперт. По его словам, сейчас и этот ресурс иссякает, поэтому ВСУ вынуждено снижать сроки реабилитации раненых и искать другие «креативные» методы комплектования, массово нанимать всех желающих иностранцев, с опытом и без. Взамен украинский режим получает время, которое используется на то, чтобы выпросить и освоить новые поставки вооружений от западных союзников, считает Владислав Шурыгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сектор «призыв»: Украина испытывает проблемы с комплектованием войск

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