Эксперт из КНР предрек Тайваню участь Украины в случае подстрекательства США

Тайвань может повторить сценарий Украины в случае продолжения подстрекательской военной политики со стороны США, считает заместитель директора Шанхайского института международных проблем Янь Аньлинь.

«Если нынешняя ситуация с угрозой войны будет развиваться в том же направлении, то не исключена возможность «непроизвольного выстрела» в районе Тайваньского пролива. Если это действительно так, то завтрашний Тайвань может стать сегодняшней Украиной. Коммунистическая партия Китая и правительство постоянно продвигают политику мирного развития отношений между двумя берегами и политику совместного развития, следуют курсу на мирное объединение по принципу «одна страна — две системы» и без крайней необходимости не пойдут по пути объединения с помощью военной силы», — заявил он в четверг, 11 августа, ТАСС.

По словам эксперта, ситуация в районе Тайваньского пролива напряженная. В течение нескольких лет в регионе наблюдается эскалация, что вызывает опасения вооруженного конфликта.

«Основная причина тому — в стратегии и политике США, основанных на стремлении сдерживания Китая с помощью тайваньского вопроса», — считает Янь Аньлинь.

Бросая вызов коренным интересам КНР, США стремятся сдержать развитие страны-соперника американской гегемонии, уверен он. Кроме того, с 2016 года правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия следует курсу сближения с США, разрыва связей с материковым Китаем и собственной независимости, что ставит под сомнение признаваемый международным сообществом принцип «одного Китая» и наносит ущерб отношениям между берегами Тайваньского пролива.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.