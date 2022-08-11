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Дипломат Белоусов: страны НАТО скоро начнут оправдывать любое применение ядерного оружия

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Страны НАТО в будущем могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

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«Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие. В этой связи актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО», — сказал он.

Белоусов также добавил, что итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде окончательно закрепила за альянсом статус ядерного военно-политического блока. У России также возникают вопросы и насчет совместных миссий НАТО по отработке применения ядерного оружия, где участвуют неядерные страны альянса.

Он отметил, что заявления сторон о том, что данная практика не противоречит ДНЯО, а их проведение согласовано еще на этапе подготовки договора, — отговорки, которые идут в оправдание действий, не соответствующих ключевым положениям ДНЯО.

Белоусов сообщил, что в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников.

«Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы. А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учетом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал», — подытожил он.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

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